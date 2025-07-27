黃氏兄弟嗨炸北流 加碼彩蛋「下一站香港」

黃氏兄弟首度在北流開唱，喊話未來要站上更大的場館。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕網紅黃氏兄弟昨晚在北流開唱，舉辦「返校日8：無限」演唱會，現場超過4000名粉絲力挺，成軍8年寫下里程碑，他們邀來FEniX以及BOOM!怪物星人擔任嘉賓助陣。

黃氏兄弟感性向粉絲告白：「沒有你們，就沒有今天的我們。不論年紀大小、來自哪裡，我們都珍惜每一個觀眾，也歡迎你在任何時刻加入這個大家庭，未來我們也想跟你們踏上更多的舞台。」演唱會現場還有許多海外粉絲，他們更驚喜宣布，海外首場將在香港舉辦。

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黃氏兄弟與FEniX合唱Energy的夯曲《星期五晚上》，滿場粉絲尖叫連連。BOOM!怪物星人的溫妮、小V、魏嘉瑩及琳誼也現身助陣，與黃氏兄弟合唱《APT.》、《曖昧變成傷害》、《人生就是一場遊戲》等歌曲。

演唱會尾聲，黃氏兄弟選唱了代表作《BYE了極限》。瑋瑋受訪分享心情，「今年挑戰北流，感謝粉絲的支持，票也全部都售完，希望未來可以在高流開唱。」哲哲則喊話，期待在瑋瑋的加持下，未來還要挑戰更大的場館。

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