晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【文章寫文章】江蕙《無．有》十年淬鍊 舞台劇場的時空詩篇

文章謝江蕙當年的「援手」，兩人交情十分深厚。（資料照，記者陳逸寬攝）文章謝江蕙當年的「援手」，兩人交情十分深厚。（資料照，記者陳逸寬攝）

文／文章

暌違十載，坐在高雄巨蛋的觀眾席裡，看著阿蕙（江蕙）在《無．有》的舞台上緩緩降臨，那份熟悉又嶄新的光芒，瞬間將我拉回好遠好遠的從前。那時我們都年輕，在台北西餐廳裡趕場駐唱，在綜藝節目的後台互相打氣，為夢想奮力拚搏的歲月彷彿就在昨天。

阿蕙，這位豪氣又重情的女子，當年就對我們這些離鄉背井、在歌壇掙扎的外來歌手格外照顧。那些深夜練唱彩排後的豆漿油條，那些互相吐槽又彼此撐腰的點滴，還有那些我永遠不會忘記的瞬間—當我拎著演出服和包包，在狹窄的西門町巷弄間狂奔，攔不到計程車眼看就要趕不上下一場開唱、急得額頭冒汗時，總會聽見她爽朗又帶著關切的聲音：「坐我的車吧！你會來不及，趕不上演出的時間，這樣會『空台』的！」

車門一開，那份毫不猶豫的援手，對當時孤身奮鬥的我來說，是寒夜裡最暖的火光。這些微小的、她或許早已忘記的舞台日誌，卻像烙印一樣，深深鐫刻在那個年輕歌者的心底。此刻都隨著她的歌聲，鮮活地湧上心頭。

所以當我知道她決定再次站上舞台，並在後來親筆寫下的文稿中，特別提及是因為我那句無意間的感嘆—人生只有一次，成了她點燃心中餘燭的火種時，那份沉甸甸的感動，因此，我無論如何都要飛來高雄，親眼見證這一刻。

作為一個見證了她從青澀到輝煌、並曾被她援手溫暖的老友，最讓我心潮澎湃的，始終是歌聲裡那份不變的溫度與真摯。《落雨聲》、《家後》、《甲你攬牢牢》響起時，台下白髮伴侶的相擁，觀眾眼角閃爍的淚光，以及我自己心中翻湧的、關於我們共同走過的那些艱辛與歡笑，以及那一次次「趕場」路上被溫暖的歲月，這一切，承載著我們這一代人的情感密碼、鄉愁印記，以及對這片土地與文化的深愛與責任。

阿蕙，台上的妳光芒萬丈，願這篇文字，讓妳憶起那些我們共同奔跑過的青春巷弄，以及那份永遠不會褪色的情誼。今夜，妳用生命點亮的這方舞台，更是照亮了無數人心底的永恆。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中