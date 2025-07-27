【文章寫文章】江蕙《無．有》十年淬鍊 舞台劇場的時空詩篇

文章謝江蕙當年的「援手」，兩人交情十分深厚。（資料照，記者陳逸寬攝）

文／文章

暌違十載，坐在高雄巨蛋的觀眾席裡，看著阿蕙（江蕙）在《無．有》的舞台上緩緩降臨，那份熟悉又嶄新的光芒，瞬間將我拉回好遠好遠的從前。那時我們都年輕，在台北西餐廳裡趕場駐唱，在綜藝節目的後台互相打氣，為夢想奮力拚搏的歲月彷彿就在昨天。

阿蕙，這位豪氣又重情的女子，當年就對我們這些離鄉背井、在歌壇掙扎的外來歌手格外照顧。那些深夜練唱彩排後的豆漿油條，那些互相吐槽又彼此撐腰的點滴，還有那些我永遠不會忘記的瞬間—當我拎著演出服和包包，在狹窄的西門町巷弄間狂奔，攔不到計程車眼看就要趕不上下一場開唱、急得額頭冒汗時，總會聽見她爽朗又帶著關切的聲音：「坐我的車吧！你會來不及，趕不上演出的時間，這樣會『空台』的！」

請繼續往下閱讀...

車門一開，那份毫不猶豫的援手，對當時孤身奮鬥的我來說，是寒夜裡最暖的火光。這些微小的、她或許早已忘記的舞台日誌，卻像烙印一樣，深深鐫刻在那個年輕歌者的心底。此刻都隨著她的歌聲，鮮活地湧上心頭。

所以當我知道她決定再次站上舞台，並在後來親筆寫下的文稿中，特別提及是因為我那句無意間的感嘆—人生只有一次，成了她點燃心中餘燭的火種時，那份沉甸甸的感動，因此，我無論如何都要飛來高雄，親眼見證這一刻。

作為一個見證了她從青澀到輝煌、並曾被她援手溫暖的老友，最讓我心潮澎湃的，始終是歌聲裡那份不變的溫度與真摯。《落雨聲》、《家後》、《甲你攬牢牢》響起時，台下白髮伴侶的相擁，觀眾眼角閃爍的淚光，以及我自己心中翻湧的、關於我們共同走過的那些艱辛與歡笑，以及那一次次「趕場」路上被溫暖的歲月，這一切，承載著我們這一代人的情感密碼、鄉愁印記，以及對這片土地與文化的深愛與責任。

阿蕙，台上的妳光芒萬丈，願這篇文字，讓妳憶起那些我們共同奔跑過的青春巷弄，以及那份永遠不會褪色的情誼。今夜，妳用生命點亮的這方舞台，更是照亮了無數人心底的永恆。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法