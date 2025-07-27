江蕙致敬林秋離聲聲催淚-太愛高雄美食長肉2.5kg 狂健身備戰小巨蛋

江蕙（中）結束高雄巨蛋的演唱會，下月轉戰台北小巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后江蕙昨晚在高雄巨蛋舉辦第8場「無．有」演唱會，唱到高雄站最後一場，她的心情格外捨不得，在台上說：「我在這裡一個月了，因為我在高雄長大，這次真的好像回娘家。」這次開唱特別準備已故音樂人林秋離的歌曲，包括從未公開演唱過的《愛到抹凍愛》以及個人版本的《哭砂》，滿場歌迷在她動人的歌聲中，感受到林秋離所譜寫的愛情故事。

江蕙心情很捨不得，感謝高雄粉絲的熱情。（寬宏藝術提供）

感性憶林秋離 曲曲令人動容

江蕙出道以來，許多經典曲目皆出自林秋離之手，她感性分享，以前每次拿到林秋離的歌都非常期待與開心，笑說只要是他寫的歌曲都很受到歡迎，「他不只台語歌寫得好，國語歌也同樣引人入勝。雖然他不在了，但他的歌曲永遠留在我們心裡。」真摯且令人動容的情感，字字句句唱進粉絲的心。

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近來江蕙為了演唱會都待在高雄，她談到：「聽說我們的工作人員坐計程車時，因為他們穿著制服，司機問他們是不是演唱會的工作人員，還是衣服是買的，司機說他也想買一件，真的很親切。」感謝大家的熱情款待。

江蕙在飯店玩健身遊戲紓壓，私下反差萌的模樣曝光。（寬宏藝術提供）

見歌迷狂揮手燈 開心有巨星fu

江蕙超愛高雄的在地美食，前陣子狂吃胖了2.5公斤，近來非常自律，透露在飯店也會玩健身遊戲，包括打拳擊、網球及羽毛球，好不容易才甩肉半公斤。

江蕙在飯店玩健身遊戲紓壓。（寬宏藝術提供）

昨天江蕙才笑稱服裝太重，就聽到歌迷狂喊脫掉，她忍不住開玩笑回應：「你們一直叫我脫掉，先去看一下你們外面的車被拖吊沒！」看到滿場歌迷認真揮著福利熊的手燈，她也說：「我本來以為我是歌手而已，但大家手燈搖下去，我覺得我像巨星！」

順利完成高雄巨蛋的8場演出，江蕙經過短暫休息，接下來將在台北小巨蛋舉辦15場演唱會，場次自8月8日唱到9月1日，備受歌迷期待。

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