《穿著Prada的惡魔2》紐約開拍 76歲梅姨氣場全開送飛吻

梅莉史翠普暌違19年再度飾演米蘭達，依舊霸氣十足。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《穿著Prada的惡魔2》在上映19年後推出續集，這幾天已經在紐約街頭開拍，「梅姨」梅莉史翠普、安海瑟薇的身影都被捕捉。76歲的梅姨雖然再度化身「惡魔」，不過下戲後立刻親切與民眾打招呼，甚至送上飛吻，安海瑟薇則揮手問好，親和力十足。

安海瑟薇（中）回歸《穿著Prada的惡魔2》，走在街上相當吸睛。（達志影像）

電影原班人馬回歸，梅莉史翠普飾演的時尚總編「米蘭達」依舊高傲冷酷，走在街上更是氣場全開，而安海瑟薇雖然跳脫職場菜鳥的身分，不過她似乎一如往常，抱著一堆資料在紐約街頭上奔走，跑得上氣不接下氣，甚至吐出舌頭。

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據外媒報導，第二集的劇情講述隨著數位時代來臨、印刷雜誌式微的年代，米蘭達該如何帶領頂尖時尚雜誌《Runway》突破重圍，電影預計將在2026年5月上映。

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