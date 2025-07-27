晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《穿著Prada的惡魔2》紐約開拍 76歲梅姨氣場全開送飛吻

梅莉史翠普暌違19年再度飾演米蘭達，依舊霸氣十足。（達志影像）梅莉史翠普暌違19年再度飾演米蘭達，依舊霸氣十足。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《穿著Prada的惡魔2》在上映19年後推出續集，這幾天已經在紐約街頭開拍，「梅姨」梅莉史翠普、安海瑟薇的身影都被捕捉。76歲的梅姨雖然再度化身「惡魔」，不過下戲後立刻親切與民眾打招呼，甚至送上飛吻，安海瑟薇則揮手問好，親和力十足。

安海瑟薇（中）回歸《穿著Prada的惡魔2》，走在街上相當吸睛。（達志影像）安海瑟薇（中）回歸《穿著Prada的惡魔2》，走在街上相當吸睛。（達志影像）

電影原班人馬回歸，梅莉史翠普飾演的時尚總編「米蘭達」依舊高傲冷酷，走在街上更是氣場全開，而安海瑟薇雖然跳脫職場菜鳥的身分，不過她似乎一如往常，抱著一堆資料在紐約街頭上奔走，跑得上氣不接下氣，甚至吐出舌頭。

據外媒報導，第二集的劇情講述隨著數位時代來臨、印刷雜誌式微的年代，米蘭達該如何帶領頂尖時尚雜誌《Runway》突破重圍，電影預計將在2026年5月上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中