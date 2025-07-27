渣尪馬志翔帶小三回家住 戲殺青後愧不敢正視天心

天心（左）在《我們六個》答應老公馬志翔帶小三回家一起住。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕天心在大愛劇《我們六個》以盲人母親「郭富美」撐起全劇靈魂，劇中面臨老公馬志翔將小三林雨葶帶回家，她回憶一場戲：「她在後面剪著指甲，我看著她，什麼都沒說，就是兩個女人的戰爭，空氣整個凝結。」

天心劇中從首富千金到逐漸失明，從菜市場癲癇倒地到被小三殺害，每段崩潰戲都讓人揪心。天心說：「心裡沒光，就向天借光。」

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林雨葶（右）在《我們六個》飾演馬志翔的小三。（大愛電視提供）

馬志翔詮釋的林達生，是孩子的避風港也是家庭悲劇的導火線，從幽默溫柔到墮落逃避，讓觀眾又恨又憐，他透露在停屍間拍戲時，被6個孩子營造的氛圍觸動，「我還是真情流露了」。天心笑說戲殺青了，「他都還不敢正眼看我，他心裡有滿滿的愧疚」。

林雨葶挑戰演出最混亂的小三，為呈現長期酗酒、情緒失控的女人，她翻看大量新聞，把從冷靜到失序的過程一點一滴融入肢體與神情中，演出求愛不得、無處安放的孤寂感，令人不寒而慄。

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