利特和孝淵驚喜現身大稻埕叫賣 陳庭妮加入《客家廚房》喊棒

利特展現親民魅力寵粉無限。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由韓團Super Junior利特、江宏傑、温昇豪等人錄製《廚師的迫降：客家廚房》受到觀眾喜愛，如今第二季將完成拍攝，團隊台、韓兩地跑，最近則在大稻埕碼頭貨櫃市集展開拍攝，本季加入陳庭妮、韓星孝淵等人，團隊展現「叫賣魂」吸引民眾圍觀。

孝淵（中）負責內場工作。（客台提供）

節目最新一季除了原本的利特、主廚李元日、温昇豪、江宏傑外，更加入少女時代成員孝淵、《黑白大廚》趙序衡，以及陳庭妮和韓國百萬YouTuber喜飯。

請繼續往下閱讀...

6位藝人與2位主廚分為兩隊，各自經營一台貨櫃餐車，成員們不僅親自下廚、吆喝叫賣，更與民眾熱情互動，吸引大批排隊人潮。

温昇豪（右）與陳庭妮熱情招呼客人。（客台提供）

温昇豪分享拍攝心情表示超開心，比起第一季，大家跟韓國團隊的默契更好。江宏傑也說，這季因為成員變多，所以彼此的火花也更豐富更有趣。

首次參加實境節目的陳庭妮原本還怕會有語言隔閡，「相處下來發現團隊很有默契，就算只是一點英文或中文，甚至肢體語言都可以溝通無阻，真的是很棒的體驗。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法