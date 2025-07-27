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娛樂 最新消息

林沖追思禮拜 文化部頒發旌揚狀 鑽石舞團用歌聲送別鑽石歌王

林沖昨追思禮拜，文化部特地頒發旌揚狀（右）表彰他對演藝圈的貢獻。（記者胡舜翔攝）林沖昨追思禮拜，文化部特地頒發旌揚狀（右）表彰他對演藝圈的貢獻。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「鑽石歌王」林沖本月初因病辭世，享耆壽92歲。昨在教會舉辦追思禮拜，林沖的兒子林凱文、高義泰、蘇婭接連用歌聲致意，最後星友們更上台組成「永恆的鑽石舞團」透過歌曲送別一代歌王。林沖的兒子林凱文感性表示：「這是我為他辦的最後一場演唱會！」昨文化部特地頒發旌揚狀，表彰林沖對演藝圈的貢獻。

林松義（前）、紀寶如（左）與林沖之子林凱文送林沖最後一程。（記者胡舜翔攝）林松義（前）、紀寶如（左）與林沖之子林凱文送林沖最後一程。（記者胡舜翔攝）

★紀寶如曝台灣貓王有偶包

裘海正說林沖是台灣的貓王，黃國倫則稱讚林沖一生璀燦，如同鑽石一樣。而台灣優質生命協會秘書長紀寶如則形容林沖是非常有偶包的紳士，總是要染髮、穿最帥的衣服，罹癌化療期間撐著身體也要去表演，總是熱心公益、熱愛舞台。林凱文也透露林沖生前很惦記住在新加坡的妹妹，林凱文表示這之後會再找時間做拜訪，而林沖留下的作品及表演服之後將會做相關展覽。

眾星友們組成「永恆的鑽石舞團」，透過歌曲送別一代歌王。（記者胡舜翔攝）眾星友們組成「永恆的鑽石舞團」，透過歌曲送別一代歌王。（記者胡舜翔攝）

★林松義飆淚不捨老友離去

林凱文昨細心準備明信片、特製的林沖風格香水贈送給親友典藏，他在追思會上透露，林沖於2022年正式收養他為兒子，兩人結識於30年前，當時他還只是林沖的助理，沒想到一共事就是數十年，林沖從以前稱他為助理，後面改為「乾兒子」，在3年前正式收養他，林凱文也不忘感謝生母，將他過繼給林沖。

昨林沖的3個外甥女和藝人好友李明依、陳凱倫、紀麗如、方馨、文香、唐玲、黃國倫、施慧心、周玉寒、林松義、石中玉等人皆出席送別。林松義在現場還一度忍不住流淚，老友的離去讓他相當難過，不過也說自己會保重身體、還想繼續唱歌。現場不少星友們手上戴著發出七彩閃耀的「鑽石戒指」，似乎象徵著林沖光芒璀燦的一生。

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