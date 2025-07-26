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家家歌聲藏生命力 最難忘和舅舅合作

家家（左）的美聲讓那那大師狂讚很有生命力。（相信音樂提供）家家（左）的美聲讓那那大師狂讚很有生命力。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰、實習記者鄭毓昕／台北報導〕美聲歌姬家家上網紅那那大師的節目宣傳新歌，談到出道至今印象最深刻的合作，是跟歌王舅舅陳建年在2002年合唱了《藍藍的唸珠》，她說：「當時年紀很小、很嚮往，舅舅一直都是我的偶像，所以他來邀請我的時候覺得很開心，很榮幸可以跟他一起唱歌。」

家家推出新專輯《你給我的》，笑稱這次的錄音格外順利，「如果我的狀態好，製作人要的東西是當下就有的，也錄到他們想要的段落了，他們不會讓我一直唱，那天就可以收工！」特別感謝製作人Derrick和Fergus的高效率。

家家在節目中演唱《塵埃》、《填空》等經典夯曲，美聲讓那那大師當場驚呼：「家家的歌聽live的話，生命力會完全加倍！」家家9月27日將在Legacy Taipei舉辦「月部落 Fly to the Moon」演唱會，她表示：「誠摯邀請歌迷們來到月部落、來到我的身邊跟我一起唱歌、聽我的新專輯，想要跟大家有新的回憶。」

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