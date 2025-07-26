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阿Ken創業喊累 阿緯笑勸先找老闆娘

阿Ken創業喊累 阿緯笑勸先找老闆娘阿緯（右）大讚阿Ken是好老闆，笑說會努力幫他物色「老闆娘」。
（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人阿Ken砸百萬自創甜甜圈品牌打入甜點市場，開業至今都擠滿人潮，最近品牌在百貨公司展開快閃店，昨活動首日他與好友阿緯擔任一日店長，阿Ken透露開店以來的這5個月都壓力大到睡不好，創業多年的阿緯則幽默提出解方：「找一個人睡就好了，你是不是都一個人睡久了？」阿Ken隨即擺出欲哭無淚的臉，喊著要阿緯幫忙介紹對象，兩人互動相當有趣。

阿Ken的甜甜圈快閃店昨在一個小時內就被搶購一空，阿Ken坦言有收到許多消費者希望能提高產量，但目前已經是極限，也說有收到不少商場邀約，不過目前沒有擴店計畫。

阿緯大讚阿Ken總是親力親為、是很棒的老闆。如今阿Ken在副業及演藝工作上兩頭跑，坦言容易壓力大、睡不好，也說現在員工不好找，阿緯則猛勸他找個伴，「要先有個漂亮老闆娘！」阿Ken嘆自己現在沒時間，反要阿緯介紹對象，還開出條件希望是「漂亮、最好有資金的」。

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