舒華夢想當演員 曾寶儀飛韓相會好心疼

曾寶儀（左）以家人探望異鄉打拼遊子的心情，飛到韓國和舒華相見歡。

（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾寶儀主持三立《我們回家吧3》，最新一集她飛往韓國首爾拜訪人氣女團i-dle成員葉舒華，曾寶儀分享見到舒華的第一印象就是好漂亮，「皮膚白到完全不需要反光板！」不過她也心疼表示：「她真的好瘦，瘦到讓人有點不捨。」

舒華16歲就到韓國展開練習生生活，談到成為偶像的歷程，舒華強調這不是單靠一句「我要當藝人」就能實現的夢想，必須歷經嚴苛訓練與不斷突破，「要有拿得出手的表演給觀眾看，能撐過練習生的毅力都非常強」。她也坦言自己個性叛逆，出發來韓國前一天才告知家人：「因為從小是隔代教養，所以特別獨立。」舒華也首度透露心中「進棺材前一定要實現」的夢想，那就是「成為演員」，之前受訪時也曾多次透露很想要拍戲。

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對於能促成這次拍攝，曾寶儀直呼當時只是想說試試看，沒想到舒華很爽快的答應，舒華則說自己是節目的忠實粉絲，沒想到這次換自己成了主角。

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