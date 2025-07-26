晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舒華夢想當演員 曾寶儀飛韓相會好心疼

舒華夢想當演員 曾寶儀飛韓相會好心疼曾寶儀（左）以家人探望異鄉打拼遊子的心情，飛到韓國和舒華相見歡。
（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾寶儀主持三立《我們回家吧3》，最新一集她飛往韓國首爾拜訪人氣女團i-dle成員葉舒華，曾寶儀分享見到舒華的第一印象就是好漂亮，「皮膚白到完全不需要反光板！」不過她也心疼表示：「她真的好瘦，瘦到讓人有點不捨。」

舒華16歲就到韓國展開練習生生活，談到成為偶像的歷程，舒華強調這不是單靠一句「我要當藝人」就能實現的夢想，必須歷經嚴苛訓練與不斷突破，「要有拿得出手的表演給觀眾看，能撐過練習生的毅力都非常強」。她也坦言自己個性叛逆，出發來韓國前一天才告知家人：「因為從小是隔代教養，所以特別獨立。」舒華也首度透露心中「進棺材前一定要實現」的夢想，那就是「成為演員」，之前受訪時也曾多次透露很想要拍戲。

對於能促成這次拍攝，曾寶儀直呼當時只是想說試試看，沒想到舒華很爽快的答應，舒華則說自己是節目的忠實粉絲，沒想到這次換自己成了主角。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中