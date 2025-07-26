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Energy多個朋友回憶青春 坤達三秒落淚

Energy拍攝新歌MV，想起以前的青春歲月。（相信音樂提供）Energy拍攝新歌MV，想起以前的青春歲月。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰、實習記者黃珮涵／台北報導〕Energy前陣子爆出不合傳聞，唱片公司回應是空穴來風的消息。他們藉由新歌《多個朋友》歌頌友情，Toro有感地說：「歌詞裡唱到『我也許念舊，不代表沒往前走』，其實貫穿了我們復出後這一、兩年的狀態。」對於拍MV又遇到了大雨攪局，團員不忘自嘲：「不愧是遇過風風雨雨的男團。」

《多個朋友》MV由導演黃中平執導，其實Energy在22年前就與導演合作過夯曲《某年某月某一天》MV，大家也都記得當年的拍攝點滴，這次再合作，想起許多以前的青春歲月。阿弟分享MV劇情故事，「當身邊最重要的人突然離開，那段寂寞獨處的過程很難熬；但後來朋友回來了，就像我們一樣。」

這支MV也呈現Energy最真實的一面，每位團員都搭配了屬於自己的故事。牛奶穿白襯衫展現結實體態，健身畫面讓粉絲大喊「霸總降臨」；阿弟重拾木吉他，深情彈唱寫給兒子的作品《星期天的晚安》；書偉與大型犬同框，笑稱自己總能帶給狗狗安全感；Toro則拿起筆記本創作、寫下屬於大家的故事；而坤達更展現「三秒落淚」的演技，甚至能精準控制讓哪一眼流淚。

除了推出新專輯，Energy「ALL IN全面進擊」演唱會將於9月6、7日在高雄巨蛋舉行。

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