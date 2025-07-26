Jolin圓女團夢 合體LE SSERAFIM嗨跳DIY

Jolin（左三）與韓國女團LE SSERAFIM合體嗨跳新歌。（翻攝微博）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林的新專輯《Pleasure》昨天數位上線，她參與了每首歌的創作，還圓了組女團的夢想，親自打造充滿女團風格的舞曲。她笑稱私下就愛聽女團歌，《Inside Out》是獻給腦中的「吵鬧室友」，也是她幻想中的女團成員，前陣子她與韓國人氣女團LE SSERAFIM合體嗨跳自己的新歌《DIY》，畫面曝光掀起粉絲討論，天后開心直呼夢想成真。

蔡依林的新專輯視覺以「命運之輪」為靈感。（凌時差提供）

Jolin新專輯共收錄11首歌，她以「愉悅」為命題，探索生命歷程中關於慾望與身為女性的意識覺醒，對於完成了全創作專輯，不忘感謝團隊及工作人員的相伴，「幸運地有了你們的陪伴和支援，這張專輯才得以從多維的視角被看見，希望你們也是痛苦地愉悅著。」

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在搶聽會上，現場觀眾票選出的前三名人氣歌曲分別為《Fish Love》、《Seven》與《Pillow》，風格橫跨Alternative Pop、Disco Groove至R&B，展現音樂上的嶄新突破，不過Jolin被問到最喜歡新專輯的哪一首歌卻選不出來，因為每首歌都投入太多，無法選出最喜愛的作品。

《Pleasure》在預購首週就創下亮眼成績，Jolin分享這張專輯的創作過程是一段蛻變之旅。而專輯視覺以「命運之輪」為靈感，象徵她重新掌握人生主導權，這是一段走出過去、邁向新生的歷程，穿越喜怒哀樂，也是一場內在的成長。

Jolin完成風格多元的舞曲專輯，並與多位國際級創作者合作，還嘗試更多敘事與戲劇感的編排，《Hush Little Baby》與《The Divine Comedy: Purgatorio》都為整體專輯增添了故事感的氛圍與層次。

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