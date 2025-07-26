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女學生暗戀巧織情網 女老師怕被告 《關於夢》勇擒金熊

艾拉歐芙碧（右）在片中愛上法語女老師莎洛梅恩納圖，努力拉近彼此關係。（海鵬提供）艾拉歐芙碧（右）在片中愛上法語女老師莎洛梅恩納圖，努力拉近彼此關係。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《關於夢（性與愛）》是挪威名導達格約翰豪格魯德的「性愛夢三部曲」系列最終章，在今年柏林影展拿下最高榮譽金熊獎，該片是女主角艾拉歐芙碧和豪格魯德的二度合作，兩人默契十足。

艾拉歐芙碧的電影處女作即是豪格魯德2019年執導的《意外之後》，豪格魯德為即將滿雙十年華的她，量身訂做這個劇本，並邀她飾演17歲的女主角「喬安娜」，劇中喬安娜對初戀的私密紀錄，竟意外牽動包含母親、外婆在內的3代女性的情感。

艾拉在片中的初戀是莎洛梅恩納圖飾演的法語女老師尤漢娜，利用對方擅長的「針織」成功拉近了彼此距離，喬安娜的母親一度質疑尤漢娜是否違反兒少法的不法行為，更讓尤漢娜一見面就緊張問：「妳要對我提告嗎？」師生之間沒有任何踰矩互動，卻編織出親暱又曖昧的性張力氛圍。電影正在台灣上映中。

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