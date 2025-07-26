吳東諺被強壓頭浸海水 賴慧如不敢尿在海裡

吳東諺在八點檔戲劇《好運來》多次被壓入海水中，挑戰體能與情緒極限。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳東諺在民視八點檔《好運來》飾演陳逸凱，近期劇情進入高潮，他被傅子純等人押到海邊拷問，逼他承認是殺害蔡燦得的兇手。吳東諺坦言，這段時間多場災難戲對他都是極大挑戰，無論被強壓浸海水或情緒崩潰，都必須全情投入。

賴慧如（左）在《好運來》大喊「我是兇手」，右為飾演媳婦的顏曉筠。（民視提供）

最新劇情中，吳東諺在海邊被逼問到幾近崩潰，正當他情緒潰堤準備認罪時，媽媽賴慧如突然現身，泣喊：「我是兇手！」瞬間扭轉局勢。賴慧如含淚交代兒子要好好照顧妻子顏曉筠和未出生的寶寶，隨即被警方上銬帶走，吳東諺跪地痛哭，畫面張力十足。

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賴慧如回憶，這場戲不僅要不斷的哭，還得在海水裡泡一整天，「我連廁所都忍了一整天，因為海邊沒廁所，他們叫我尿在海裡，我不敢！」

吳東諺感性表示，與賴慧如、陳家逵、楚宣多次合作培養出的默契，讓彼此在極端情緒戲中能真心投入，創造更深刻的表演。

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