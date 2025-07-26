台灣是英國才子人生必去清單 亨利莫迪如願登台打探美食

亨利莫迪稱台灣是人生必去清單之一，大讚台粉真的很可愛。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕21歲的英國創作暖男亨利莫迪首次來台，昨晚在新莊舉行演唱會，他上午接受媒體聯訪，透露台灣一直列在他的「人生必去清單」中，如今如願以償。他大讚食物好吃、人很善良，希望能在台留下美好的回憶。

新生代歌手亨利莫迪以暈船神曲《drunk text》走紅全球，聽聞門票在30秒完售，讓他感到十分感激。前天他抵達桃園機場時，看到不少粉絲為他接機，讓亨利莫迪十分感動，直呼「很不真實」，「他們花了很多時間、以及精力來為我接機，他們真的是太可愛了，感覺太瘋狂了。」

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亨利莫迪表示，之前就曾在倫敦有品嘗過台灣甜點，他知道在台灣會更好吃，所以他真的很想去吃吃看道地口味，更反問現場記者：「如果你們有推薦的，拜託讓我知道，我什麼都願意試試看。」最後亨利透露下半年將發行的新專輯走告白真摯路線，會觸及過去沒有討論的事情與害怕坦然的面向等等，希望歌迷拭目以待。

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