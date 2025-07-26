叫張東雨第一名 前露胸後秀背自誇身材冠軍 現場做24個伏地挺身

張東雨在記者會上主動做伏地挺身，嚇壞全場記者。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團INFINITE的成員張東雨今首度在台舉行個人見面會，昨他受訪不但大膽內空現身，微微露出胸肌及背肌，甚至主動伏地挺身24下。他對身材很有信心，強調自己勤上健身房，自認是團體中的第一名。

張東雨身穿露胸肌黑色西裝，強調這一套是記者會限定。（記者王文麟攝）

張東雨來台必吃的就是火鍋，身為吃貨的他當場學習流行語「請給我吃一口」，這句話搭配「貓咪哏圖」最近在網上瘋傳，張東雨還應景做出筷子手勢，配合度超高。他在訪問中多次穿插中文，包括「我喜歡運動」、「對不起」等等，發音都相當標準。

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張東雨大方秀出「前胸後背」給記者拍攝，對自己身材很有信心。（記者王文麟攝）

其實他將為台粉帶來中文歌曲，練習理想混蛋的《不是因為天氣晴朗才愛你》長達3個禮拜，教他中文的翻譯老師給他10分滿分中的9分，對他的發音讚不絕口，想必不會讓粉絲失望。

適逢團體出道15週年，張東雨接下來也將推出新專輯，他坦言15週年真的很不簡單，除了感謝隊長、公司代表聖圭成為他的後盾之外，也很感謝粉絲的支持，「希望大家生存下來，戰勝生活中的每個挑戰。」

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