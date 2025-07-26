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娛樂 最新消息

（人物專訪）天心告白被電暈 馬志翔笑喊Man稱兄弟

天心（右）回憶被馬志翔電到那一刻，心跳像求學時期暗戀學長。（記者陳奕全攝）天心（右）回憶被馬志翔電到那一刻，心跳像求學時期暗戀學長。（記者陳奕全攝）

記者傅茗渝／專訪

大愛劇《我們六個》改編自震撼社會的真實家庭悲劇，劇情以手足情深出發，馬志翔與天心這對首次合作的「熟齡新搭檔」，分別飾演盲人母親及背叛家庭的父親。兩人戲裡衝突張力十足，戲外互動卻笑料不斷，天心自曝有次對戲竟被馬志翔電到「心跳加速」，直呼：「我上一次這麼心動，是10年前嫁給我老公的時候！」馬志翔則形容女神根本像兄弟。

★女神首扮視障者  走到哪都碰到活教材

天心從未演過盲人角色，卻在接戲後「被宇宙召喚」，走到哪都遇到視障朋友。「有一次下大雨，我撐傘走超慢，結果一位盲人比我走得還快！我直接跟在他後面學走路。」她還曾在機場看見盲人摸T恤選衣服的畫面，「他們是用手『看』材質，那畫面我永遠忘不了。」連她老公都驚呼神奇，問她為什麼最近到哪都遇得到視障者。這些生活中的撞見，全都成為她表演時的靈感來源。

馬志翔（左）與天心穿上劇組限定T恤，兩人戲外像「兄弟」默契滿點。（記者陳奕全攝）馬志翔（左）與天心穿上劇組限定T恤，兩人戲外像「兄弟」默契滿點。（記者陳奕全攝）

而馬志翔飾演的是讓家庭破碎的「出軌老爸」，他強調不希望觀眾單純憎恨這個角色：「他做錯了事沒錯，但我不想把他演成壞人，我希望觀眾能看到，他對孩子還是有愛的。」他表示與導演討論最多的就是「怎麼讓角色有層次」。

★視障媽絕配出軌爸 同頻率合作愉快

雖然劇中關係衝突不斷，但兩位演員實際上配合得出奇的好。馬志翔笑說，當初點頭接戲就是為了天心，「我以前都沒跟天心合作過，結果一合作發現她根本像個男人！」他原以為天心嬌滴滴，結果完全是哥兒們，「我們在同一個頻率、同一個節奏，演起戲來很舒服。」

天心也大方「告白」，自爆有場戲被馬志翔電到心跳加速：「他看著我穿洋裝的眼神，我竟然害羞閃開了耶！我不是那種會閃躲的人，我居然閃了！」她回憶當下那一幕，彷彿回到華岡藝校時期，暗戀打籃球學長的感覺，甚至忍不住在訪談現場重現心動神情，讓馬志翔羞得臉紅。《我們六個》將於8月5日晚間八點在大愛電視首播。

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