張信哲杜拜孵新輯遇沙塵暴─ MV騎駱駝入鏡 催生「張信哲樹」新景點

張信哲難忘沙漠的壯闊，騎著駱駝入鏡拍攝MV。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕張信哲暌違5年推出新專輯《屬於》，他親自擔任歌曲《為靠近而遠離》製作人，MV選在杜拜的老城及沙漠完成拍攝，他親自帶著團隊，在漫天風沙中完成所有畫面，場景宛如奇幻大片《沙丘》，壯闊場景讓他難忘。

張信哲暌違5年發行全新專輯《屬於》。（潮水音樂提供）

拍攝緣起原定去年舉辦的「未來式」世界巡演杜拜站，當時第一次開唱的時間，遇上當地罕見極端氣候，暴雷雨與冰雹突襲，導致舞台坍塌，演出被迫取消。張信哲與團隊不畏逆境，心想「來都來了」，堅持原計畫完成MV拍攝，在沙塵暴中完成作品。

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張信哲透露，新歌MV以沙漠旅途為意象，表達人生中某段相遇如雷電交加，「你們相遇的那刻，正是緣分開始縮短的時候，慢慢地、終究要說再見。這是一個循環，也是一種必經的生命節奏。」而MV最終畫面停在一棵孤獨挺立於沙漠的大樹，讓他忍不住笑說：「我們拍完，這棵樹應該會變成杜拜的新景點吧，沙漠裡最孤獨的一棵樹。」

談及新歌《為靠近而遠離》概念，張信哲分享：「這首歌在說的是，在你生命中，不曉得會在哪一刻遇到對的人，但當我們出發的那個時間其實就已經命定好了。當你們相遇、正天雷地火的時候，其實也代表緣分即將走向終點。」他也談到：「這些都是生命中必經的歷程，這就是這首歌要講的故事。」身為製作人的他，對於MV拍攝非常重視，甚至親力親為確認每一個鏡頭的拍攝畫面。

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