台版《藍調時光》周渝民、張鈞甯3續前緣─斥資2億澎湖取景 柴智屏讚台灣演員優秀

周渝民在台版《我們的藍調時光》飾演澎湖賣貨郎。（寬魚國際提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳慷仁去年爆出拒接柴智屏製作的台版《我們的藍調時光》，導致劇組停拍，事隔1年，這齣戲將在下月開拍。周渝民、張鈞甯繼《痞子英雄》、《回家》後三續前緣，詮釋韓版李秉憲和申敏兒的角色，張鈞甯開心說：「跟老朋友拍戲很有安全感。」這齣戲預計到澎湖拍攝，將投入2億預算拍14集。

張鈞甯劇中患有憂鬱症，透露十分期待拍「偶像劇教母」柴智屏的戲。（甯聚力文創提供）

張鈞甯這回除了想詮釋憂鬱症角色，還想和「偶像劇教母」柴智屏合作。她透露過去曾演過《流星花園2》，當時演朱孝天的秘書，她笑說 ：「那不算真正合作，我當時是廣告模特兒，是被發去的臨時演員，那天看到所有的演員好緊張，等到最後，只有一句台詞，說完就走了。」

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而周渝民劇中的媽媽是陸弈靜，2人雖然都演出《我們與惡的距離》第二季，但分屬不同劇情線，這次看到演員名單中的媽媽是陸弈靜，他第一個念頭是：「除了她，我沒有想到任何人。」還打趣稱自己腦袋馬上就有影像畫面，「這次演出不是很和諧的親子關係，陸姐要被我一直唸。」

他也提到日前讀本時看到張鈞甯很開心，「她現在身分變多元，自己成立公司、當電影監製，感覺大家都在努力好好工作，看到她整個人狀態非常好，很期待這次的合作。」

此外，為拍出台版風格的《藍調時光》，製作人柴智屏帶領團隊花1年多的時間進行澎湖田調，她認為台灣有一批非常優秀的演員，可以演出在地化《藍調時光》，她說：「『藍調』代表的不是悲傷，不是失意，而是種生活的節奏。」

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