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吳宗憲手上節目傳喊卡 玩很大撇收攤

吳宗憲（中）率KID（右）、坤達主持的《綜藝玩很大》驚傳收攤，三立急闢謠並強調不會輕易放棄。（資料照，記者陳奕全攝）吳宗憲（中）率KID（右）、坤達主持的《綜藝玩很大》驚傳收攤，三立急闢謠並強調不會輕易放棄。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜、林欣穎／台北報導〕吳宗憲日前才卸下《綜藝大熱門》主持棒，準備轉型推出全新週末大型綜藝《超級大熱門》。未料前日驚傳他另一招牌節目《綜藝玩很大》也將收攤，意即他手上僅剩的兩大節目恐雙雙喊卡。所幸三立電視昨一早就火速發聲明澄清，讓粉絲們鬆一口氣。

三立電視強調《超級大熱門》節目規劃完整，正與平台夥伴洽談合作；而《綜藝玩很大》即將迎來11週年，年底更有海外大企劃登場，節目團隊不僅求新求變，觀眾凝聚力也強，所以不會輕易放棄；KID經紀人說近期才完成錄影並簽新一季合約，並未收到停播訊息；面對節目去留，吳宗憲則語氣淡然表示：「還沒有被告知，如果是真的，那也蠻好的⋯⋯」被外界聯想是否正醞釀淡出演藝圈。

吳宗憲頻上新聞版面之餘，女兒吳姍儒也因在節目踩踏劉宇寧頭像而引發爭議，昨電視台表示該集節將不會再出現在電視和網路上。

明天即將迎來2025大罷免，吳宗憲昨在中廣節目《千秋萬事》表示，藝人應保持中立，不宜公開表態；他也透露當天將赴新加坡工作，無法投票，但鼓勵大家出門參與，期盼看到一個美好的台灣。

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