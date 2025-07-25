晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

艾怡良獻聲北流合輯 希望養好病明年攻蛋

阿跨面（前排左起）、鄭宜農、黃韻玲、艾怡良與優秀音樂人一起合作完成紀念專輯。（記者潘少棠攝）阿跨面（前排左起）、鄭宜農、黃韻玲、艾怡良與優秀音樂人一起合作完成紀念專輯。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲、實習記者黃珮涵／台北報導〕台北流行音樂中心5週年慶典，董事長黃韻玲擔任紀念合輯《Make a Sound into the Future》音樂總監， 邀請金曲歌后艾怡良、鄭宜農，以及金音獎最佳新人阿跨面，還有蘇慧倫、雷擎等分別和「臺北音樂不斷電」5組音樂新秀合作，擦出新火花。

黃韻玲談到，好友李宗盛告訴她：「北流就是面對世界的窗，把窗打開，將台灣好音樂傳到全世界，把世界好音樂從北流帶進來。」艾怡良之前聲帶出問題，宣告取消小巨蛋10月演唱會，昨首現身回應身體狀況，透露目前就是復健期，有吃中藥保養，也會針灸，被問到宣布取消前有沒有難過大哭？她說：「我沒有哭，但覺得對不起大家。」她希望明年有機會登上小巨蛋，「 我會甩髮登場，捲土重來。」

明天就是大罷免投票日，鄭宜農昨被問到會不會去投票？她說：「投票是公民的義務！」她和即將生產的鄭雙雙合作《Right Here》，形容兩人風格迥異，「雙雙的創作很筆直，我不是那麼筆直的人」，卻意外合拍。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中