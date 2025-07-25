艾怡良獻聲北流合輯 希望養好病明年攻蛋

阿跨面（前排左起）、鄭宜農、黃韻玲、艾怡良與優秀音樂人一起合作完成紀念專輯。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲、實習記者黃珮涵／台北報導〕台北流行音樂中心5週年慶典，董事長黃韻玲擔任紀念合輯《Make a Sound into the Future》音樂總監， 邀請金曲歌后艾怡良、鄭宜農，以及金音獎最佳新人阿跨面，還有蘇慧倫、雷擎等分別和「臺北音樂不斷電」5組音樂新秀合作，擦出新火花。

黃韻玲談到，好友李宗盛告訴她：「北流就是面對世界的窗，把窗打開，將台灣好音樂傳到全世界，把世界好音樂從北流帶進來。」艾怡良之前聲帶出問題，宣告取消小巨蛋10月演唱會，昨首現身回應身體狀況，透露目前就是復健期，有吃中藥保養，也會針灸，被問到宣布取消前有沒有難過大哭？她說：「我沒有哭，但覺得對不起大家。」她希望明年有機會登上小巨蛋，「 我會甩髮登場，捲土重來。」

請繼續往下閱讀...

明天就是大罷免投票日，鄭宜農昨被問到會不會去投票？她說：「投票是公民的義務！」她和即將生產的鄭雙雙合作《Right Here》，形容兩人風格迥異，「雙雙的創作很筆直，我不是那麼筆直的人」，卻意外合拍。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法