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林夕力挺大罷免 提醒台灣不能再等3年-談學斌批藍舔共違憲亂政

林夕成為台灣公民5年，表態明天將投「同意罷免」。（資料照，記者陳逸寬攝）林夕成為台灣公民5年，表態明天將投「同意罷免」。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陳慧玲、李紹綾／台北報導〕明天就是大罷免投票關鍵日，愈來愈多演藝圈人士挺身表態，希望台灣有更好的未來。香港「詞神」林夕已移居台灣10年，並成為公民5年，他談到明天會去投下「同意罷免」一票。另外69歲的資深演員談學斌，還有陳慕義都呼籲民眾出門投票，共同守護台灣。

陳慕義號召民眾726出門投票守護台灣。（翻攝自臉書）陳慕義號召民眾726出門投票守護台灣。（翻攝自臉書）

過去林夕寫過陳奕迅《十年》、王菲《紅豆》等眾多暢銷金曲，也曾為羅大佑創作經典歌曲《皇后大道東》，針對羅大佑反罷免，甚至提到「賴皮罷免」，林夕忍不住反問：「什麼叫『賴皮罷免』？那些罷團志工所付出的代價，只為貪好玩來賴皮的？」直接槓上羅大佑，他還轉發苗博雅「罷免國民黨立委的10個理由」影片，提醒大家真的不能再等3年了。

林夕力挺大罷免 提醒台灣不能再等3年-談學斌批藍舔共違憲亂政談學斌在社群表態大罷免大成功。
（資料照，記者胡舜翔攝）

林夕談到：「個人等得及，台灣恐怕等不及了。不制止眼前傷害，還有更大的破壞會來臨。這一年來，那些立委噁心的嘴臉、害台的行為，只要沒蒙住眼睛，摀著耳朵，我相信真心護台的人絕不會無感、無所作為。」林夕的發文讓台灣網友感動與認同，一天之內有超過5萬人按讚，轉發次數更近萬次，包括作家、樂評人馬世芳，還有得過金曲獎的設計師聶永真都主動轉發。

談學斌是外省第二代，近日在社群表態：「大罷免、大成功。」他回憶入行時曾陪父親從香港赴中國探親，卻因當年國民黨的反共政策，讓原本備受看好的演藝事業一夕跌到谷底，直到政府開放探親，他才得以復出。他談到父親曾為此在他面前懊悔，但他無怨無悔：「百善孝為先，能解父親幾十年的思鄉之苦，我義無反顧。可是（現在）看到國民黨不敢提反共，反而親共、舔共，甘做共產黨內應，在立法院違憲亂政、教育不良示範，這些都在影響我們的下一代。」

談學斌直言，自己這一代歷經專制、革命與民主，如今享有自由，「不容許開倒車走回頭路，任何看衰、企圖毀滅台灣的政客，我們都該行使罷免權，讓他們見識人民的覺醒。」他呼籲：「勇敢的台灣人站起來！」

同樣投入行動的陳慕義，先前曾上街力挺罷團，他說：「大罷免是世界民主國家的奇蹟！」前天他現身林口夜市陪罷團志工，當場高喊：「726出門投票，守護台灣。」

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