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娛樂 最新消息

Janet演總統做足功課 邀媽媽兒子陪練-演員老公幫忙磨戲

Janet為了演好《零日攻擊》的女總統角色，功課可說做好做滿。（記者胡舜翔攝）Janet為了演好《零日攻擊》的女總統角色，功課可說做好做滿。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Janet在影集《零日攻擊》中飾演女總統，為了詮釋角色，花了3個多月的時間準備，還觀看了多位國際女性領導人的演講影片，包括副總統蕭美琴與前總統蔡英文。昨受訪時提到有場氣勢磅礡的演講戲，她特別在自家後院模擬演出，邀請當時2歲的兒子和70多歲的母親擔任觀眾，「他們雖然不知道我在講什麼，但能抓住他們的注意力，我就成功了！」

Janet演總統做足功課 邀媽媽兒子陪練-演員老公幫忙磨戲Janet在《零日攻擊》飾演總統，為戲真的進入總統府拍攝。
（牽猴子提供）

她和在好萊塢發展的演員老公George平時會切磋演技，除了幫忙練台詞外，也會直率評論彼此的演技。她透露先前演出影集《彼岸之嫁》，有一幕死在女兒黃姵嘉手中的戲，她的表情驚恐難看，「我原本看戲時發現都是別人配音，已經有點失望，看到那一幕『死』這麼醜，老公還笑我，甚至定格畫面，讓我瞬間哭出來。」不過她解釋這樣的玩笑算夫妻情趣。

Janet（右）在《零日攻擊》飾演總統候選人，鄧九雲則是她的隨扈。（牽猴子提供）Janet（右）在《零日攻擊》飾演總統候選人，鄧九雲則是她的隨扈。（牽猴子提供）

陪小孩台美輪流住 大兒子拍戲賺外快

夫妻倆也會協調工作時間來照顧孩子，並在台美兩地輪流居住。7歲的大兒子Egan遺傳父母的「戲胞」，已經拍過兩部電影，但Janet笑說：「他對賺錢比較有興趣！」原來兒子得知拍戲每天有100美元片酬後變得特別積極，甚至會自動早起做早餐。後來她教他理財，把片酬存起來，用利息來買玩具，兒子也從中學會了「延遲享樂」的價值。

此外，她今年6月健康亮紅燈，突然高燒至40.1度，下巴到脖子一片泛紅，緊急做了全身檢查，卻找不出明確原因，醫生僅推測可能是唾液腺發炎，所幸她休息一週後便自然痊癒。不過她坦言這次身體警訊，也讓她意識到自己即將邁入更年期，應該好好照顧自己的健康。

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