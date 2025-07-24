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娛樂 最新消息

SEVENTOEIGHT化身限定男友 相約「看片」見習

男團SEVENTOEIGHT將在韓國正式出道。（天空娛樂提供）男團SEVENTOEIGHT將在韓國正式出道。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕偶像男團SEVENTOEIGHT在韓國出道倒數，7月28日發行首張韓文單曲專輯，6位男孩在MV中化身偶像劇男主角，扮演「限定男友」初戀感滿溢，由於要遵守公司的「禁愛令」，大夥只能靠「想像力」進入戀愛情緒。

年僅15歲的「忙內」D’om帝翁透露：「其實在唱這首歌時是想著粉絲們給我們的愛，然後我去想像我要如何回報他們，假如他們生病了或者心情不好我要怎樣照顧他們，一種完美男友、弟弟的感覺。」

為了詮釋這首充滿戀愛感的韓文夏日情歌《Please Don’t Stop the Rain》，6位大男孩費盡苦心做功課，包括勤練韓文背單字，大夥更常相約「看片」，猛K愛情類型的韓劇及電影，陳柏佑談到：「最近大家看的是《苦盡柑來遇見你》，很喜歡裡面男主角與女主角純純戀愛的感覺，在呈現歌曲時有嘗試帶入情緒！」

成員义翔是母胎單身，坦承在國中時有寫歌給暗戀對象，結果慘遭拒絕，忍不住笑說：「真的沒談過戀愛，只能靠著幻想來抓歌曲中戀愛的感覺。」

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