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娛樂 最新消息

2025大罷免 莊凱勛霸喊垃圾斷捨離 藍葦華不想孩子當共黨奴

莊凱勛表示，為了下一代，家裡不要的垃圾斷捨離一下，不要也罷！（資料照，記者胡舜翔攝）莊凱勛表示，為了下一代，家裡不要的垃圾斷捨離一下，不要也罷！（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺、陽昕翰／台北報導〕大罷免倒數2天，金鐘迷你劇王莊凱勛、藍葦華和「蚱蜢王子」李恕權、饒舌歌手大支紛紛表態聲援。莊凱勛罕見表達政治立場，霸氣表示：「為了下一代。家裡不要的垃圾斷捨離一下，不要也罷！」呼籲民眾出門投票；李恕權將返台投票，昨發聲稱要挽救國家主權，「獨裁威權效率高，但代價更高；背後的邪惡，歷史以來都是用偉大的建設來掩飾。」

藍葦華力挺大罷免，不希望孩子變成共產黨的奴隸。（資料照，記者胡舜翔攝）藍葦華力挺大罷免，不希望孩子變成共產黨的奴隸。（資料照，記者胡舜翔攝）

莊凱勛受訪時提到：「很多人都說不要管政治，但呼吸的每一秒都跟政治息息相關。」對於表態一事，他坦言自己對台灣任何議題都相當關心，譬如前陣子的虐童案、老翁衝撞放學孩童事件，以及台灣的母語文化傳承等，「覺得重要且有必要就會特別談。」

大支在大罷免倒數計時，站出來力挺，鼓勵民眾投票。（人人有功練提供）大支在大罷免倒數計時，站出來力挺，鼓勵民眾投票。（人人有功練提供）

有網友將他和同期出道的吳慷仁作比較，他淡然表示：「這就跟宗教、政治一樣是很個人的選擇，沒有對與錯。」

藍葦華回憶自己出生於1979年、台灣即將解嚴之際，小時候因講台語被罰錢，甚至與檢舉的同學起衝突，他無法接受台灣再走向思想受控、言論被壓的社會體制。直呼：「我不希望我們的孩子變成共產黨的奴隸，沒自由、沒民主、沒思想，就算有也不能說！」

李恕權則談到政黨輪替是台灣藍綠前輩共同努力下，得來不易的家寶，也改變千年來的帝制，讓資源能更平均分配。只是對於即將到來的罷免投票，民眾被點燃怒火只有一個原因，就是很多人受到外力因素影響出賣主權，在萬不得已下，人民只能使出憲法所授予的最後防線，挽救國家主權。對於被很多人指責多管閒事，李恕權堅定表示：「但母親曾講過：孩子，你住在哪，就應該為那裡的人服務！」

而饒舌歌手大支受訪也聲援大罷免，提到這幾天在Threads看到「百工百業挺罷免」，各行各業的人在自己的崗位上挺身而出，覺得非常感動。

大支表示：「為了台灣站出來，真的覺得大家都很勇敢、很強大。」他選擇跟董事長樂團、滅火器一起創作了《眾神護台灣—2025護國保台版》，要用音樂表達我們的支持，「大家都在用自己的方式，守護這塊土地。」不忘提醒民眾不要太過激動，「選舉前可以理性討論、激烈辯論，但選後我們還是同一個台灣，還是一家人。台灣加油！」

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