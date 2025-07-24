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節目踩踏劉宇寧道具臉挨轟 吳姍儒認錯道歉

吳姍儒（左）與派翠克主持《小姐不熙娣》踩踏中國男星劉宇寧）頭像，惹火粉絲急滅火道歉。（資料照，記者陳奕全攝）吳姍儒（左）與派翠克主持《小姐不熙娣》踩踏中國男星劉宇寧）頭像，惹火粉絲急滅火道歉。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒近期代班小S《小姐不熙娣》，與派翠克搭檔主持，不過節目片段昨掀爭議，有網友控吳姍儒隨意踩踏因《折腰》爆紅的中國男星劉宇寧頭像道具，怒批吳姍儒「沒水準」，昨製作單位及吳姍儒接連發聲道歉。

吳姍儒與派翠克主持《小姐不熙娣》踩踏中國男星劉宇寧（圖）頭像，惹火粉絲急滅火道歉。（翻攝自微博）吳姍儒與派翠克主持《小姐不熙娣》踩踏中國男星劉宇寧（圖）頭像，惹火粉絲急滅火道歉。（翻攝自微博）

吳姍儒近期在錄製《小姐不熙娣》「直男戀愛IQ大考驗」單元片段時，製作單位設計一塊道具看板，其中派翠克外型因被說神似中國男星劉宇寧，節目組便用劉宇寧照片代表派翠克。未料，吳姍儒在節目中為做效果，竟將劉宇寧頭像丟到地板做出踩踏動作，甚至造成道具損毀，此舉也引爆劉宇寧粉絲怒火，在社群上發文要求節目與主持人道歉。

對此，吳姍儒向劉宇寧及觀眾們道歉，提到當時欠缺考量，開了不恰當的玩笑，對於造成困擾與觀眾不適感到抱歉，「在綜藝表達的拿捏上失了分寸，這是我應該負責的錯誤。謝謝大家的指正與包容，這次的經驗我會深刻記取，並作為往後更審慎發言與表現的提醒。」

製作單位表示，已立即啟動內容審查程序，並將從節目製作流程中進一步檢討改進。

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