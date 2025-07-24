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《父女同陷輿論風波》吳宗憲直播為女緩頰 澄清沒家教壞蛋是指黃子佼

吳宗憲昨開直播澄清「沒家教的壞蛋」是在罵黃子佼，也揭開當年疏遠大小S的原因。（翻攝自臉書）吳宗憲昨開直播澄清「沒家教的壞蛋」是在罵黃子佼，也揭開當年疏遠大小S的原因。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲近日在直播中突然脫口「沒家教的壞蛋」，外界瘋猜他是在暗批大小S。昨爆出原因是吳姍儒代班小S主持《小姐不熙娣》，被節目報名金鐘主持人獎項，引發小S不滿，兩家人才因而鬧翻。不僅如此，吳姍儒日前還因節目橋段「踩劉宇寧頭像」被炎上，讓父女倆雙雙捲入輿論漩渦。吳宗憲昨火速開直播澄清，試圖一次滅兩把火。

吳宗憲在直播中強調，自己口中的「沒家教壞蛋」並非大小S，而是多年來早已與他斷交的黃子佼。他回憶當年在台視工作時，突然接到黃子佼來電，對方請他「口下留情」，解釋只是找小模拍泳裝照，只是場誤會。

沒想到話才講完，就有三家媒體記者接連上門詢問是否知道黃子佼拍裸照的事，讓他驚覺不單純，從此決定與對方斷絕往來。

吳宗憲暗指黃子佼與小S的關係，「這個人很糟糕，黃子佼當時的女友是誰？你們懂意思吧？」並進一步表示，自己多年來因此從未與大小S或黃子佼有電話聯繫，僅偶有WhatsApp文字往來。對於當年未勇敢揭發黃子佼，吳宗憲也替自己遲來的道德勇氣道歉，最後不忘強調自己與黃子佼毫無私交，未來也絕不往來。

至於吳姍儒近日代班小S主持節目，卻因節目橋段踩踏劉宇寧頭像挨批，雖已道歉仍未被大眾買單。

吳宗憲也替女兒緩頰，表示劉宇寧是個非常帥氣的藝人，可能有人不滿他被拿來與派翠克比較，加上綜藝節目常擦槍走火，爭議在所難免。

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