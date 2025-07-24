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娛樂 最新消息

王樂妍搥肚撇有喜 星卉暴瘦罵人竟頭昏

謝承均（左起）、王樂妍、星卉和王振復拍攝八點檔新劇《百味人生》。（記者陳奕全攝）謝承均（左起）、王樂妍、星卉和王振復拍攝八點檔新劇《百味人生》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺、實習記者黃珮涵／台北報導〕王樂妍、謝承均與星卉、王建復昨出席三立新八點檔《百味人生》記者會，剛升格為人妻的王樂妍劇中一登場就挺著孕肚現身，還有抱嬰逃難、跳海等高難度戲碼，挑戰不小。不過她甜蜜說老公很關心她的安全，常叮嚀：「小心，因為妳現在不是一個人囉！」是否暗示「肚中有喜」？她趕緊搥肚否認，表示目前以工作為主，尚未有生子計畫。

而星卉昨現身時瘦如柴骨，身高155公分的她只有38公斤，她解釋先前拍《天道》演孕婦，為戲胖到48公斤，花了一年時間運動減肥，沒想到減過頭，哀嚎：「最瘦到37公斤，有時罵人太用力，台詞講到一半還有腦部缺氧感。」

此外，江祖平日前拍三立八點檔《願望》時意外被剛煮沸的熱湯潑到手上與身上，事後控訴現場導播「無能又不想負責」，三立跟劇組向她道歉，她也平復心情，外界以為到此為止，沒想到她前天突表示：「事過境遷、無從批判、被害者被審視、污衊，算了！下臺一鞠躬。」疑似切割三立。

三立指出江祖平已經2天不接劇組電話，目前正積極聯繫她。她的好友謝承均昨表示江祖平受傷時，他傳訊關心，對方僅回「沒事，謝謝關心」，後來他看新聞才知道事發過程，但沒跟江祖平聯繫，也不清楚她目前狀況。

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