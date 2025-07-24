安孝燮抱權恩成奔跑累趴 李敏鎬自豪成吊鋼絲達人

李敏鎬（左起）、蔡秀彬、申承浩、NANA、安孝燮為主演電影《全知讀者視角》接受台灣媒體訪問，暢聊拍攝花絮。（采昌提供）

記者鍾志均／首爾 現場報導

韓國奇幻動作鉅片《全知讀者視角》主演群近日在首爾接受台媒訪問，安孝燮、李敏鎬和其他演員於開拍前都進行大量體能訓練，其中童星權恩成因還在發育中，體重逐日增加，讓抱著他奔跑的安孝燮吃足苦頭，成為一段難忘回憶。

申承浩（左起）、權恩成、安孝燮、蔡秀彬、NANA在片中面對末日降臨，攜手對抗強大怪物。（采昌提供）

《全知讀者視角》改編暢銷小說，當末日成為現實，眾人同心協力打怪，情節驚險刺激；安孝燮表示花好幾個月鍛鍊體力和學習武打動作，打趣表示「最累的是要抱著權恩成跑步，他比我想像中重。」自招拍了很多次，體力幾乎耗盡；李敏鎬化身「小說主角」劉眾赫，每次出場都帥氣逼人，他坦言穿上皮衣外套演戲發現很重，這部分有些辛苦。

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由於片中動作戲吃重，安孝燮透露，幾乎所有人都有留下傷口，不知不覺就會受傷，李敏鎬則說，長時間吊鋼絲導致關節不太舒服，「不過前一部作品（韓劇《問問星星吧》）幾乎都在吊鋼絲演戲，因此過著兩年吊鋼絲的生活」，自豪是「吊鋼絲達人」。

電影核心圍繞「犧牲」主題，飾演健壯軍人的申承浩表示，「萬一真的世界末日降臨，我願意犧牲生命，守護家人」，還說會勇敢對戰，不會苟且偷生，帶著英雄的心態行動，讓一旁蔡秀彬狂讚：「你超帥的。」片中化身「動作女王」的NANA也說，為了家人，會全心全力守護他們，就算換取自己性命也在所不惜。《全知讀者視角》在台熱映中。

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