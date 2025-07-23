女孩攻入威尼斯舒淇嗨翻 邱澤拚梁朝偉爭帝

舒淇（中）執導《女孩》和9m88（左）、邱澤合作，首度當導演就入圍威尼斯影展主競賽，邱澤有望競逐影帝。（甲上提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕第82屆威尼斯影展昨公布主競賽入圍片單，舒淇以首度執導電影《女孩》攻入主競賽，獲知入圍驚喜狂叫，除了感謝恩師侯孝賢，也不忘謝謝老公馮德倫對她的支持，講完笑說「感覺好像得獎了～是的，入圍就是對《女孩》的肯定。」

梁朝偉有望在威尼斯影展競逐影帝。（翻攝自IG）

舒淇《女孩》將與尤格藍西莫《暴蜂尼亞》、吉勒摩戴托羅《科學怪人》、朴贊郁《別無選擇》（暫譯）等片同場競逐。女主角「女孩」白小櫻有望與《暴蜂尼亞》艾瑪史東、《別無選擇》的孫藝真一同角逐影后。

請繼續往下閱讀...

邱澤的影帝對手則包括《夢鹿情謎》導演伊迪蔻艾妮迪新片《沉默的朋友》的梁朝偉、《毀滅機器》（暫譯）的巨石強森等人，邱澤也表示：「很高興參與舒淇導演的電影，去年這個時間拍攝很開心。」

本屆主競賽由亞歷山大潘恩擔任評審團主席，影展也宣布，德國導演韋納荷索將獲頒終身成就金獅獎。第82屆威尼斯影展將於8月27日至9月6日舉行。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法