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百工百業挺罷免 楊大正驕傲同仁留台投罷 阿嬌高呼罷免是愛

百工百業挺罷免在網路延燒，網紅志祺七七（左）也發聲力挺。（資料照、翻攝自網路）百工百業挺罷免在網路延燒，網紅志祺七七（左）也發聲力挺。（資料照、翻攝自網路）

〔記者張釔泠、陽昕翰、蕭方綺、林欣穎／台北報導〕大罷免投票迎來倒數，滅火器主唱楊大正出面喊話「我是台灣人」、「大罷免，大成功」，驕傲公司同事取消員工旅遊留在台灣投票，董事長貝斯手林大鈞也曬出他和楊大正、大支的合照，發聲支持大罷免；Threads上更掀起「百工百業挺罷免」的表態熱潮，網紅波特王大受感動直呼貼文多到點不完。

百工百業挺罷免在網路延燒，台語歌王王俊傑也發聲力挺。（資料照、翻攝自網路）百工百業挺罷免在網路延燒，台語歌王王俊傑也發聲力挺。（資料照、翻攝自網路）

首波罷免投票26日登場，楊大正昨天表示，本來早已規劃好今年要帶同事去Fuji Rock（富士搖滾音樂祭）員工旅遊，大家都非常期待，「可是大罷免的投票日出來以後，同事們紛紛自主地表示想留在台灣投票。」讓他非常感動，「我以我的公司為榮，為同仁們感到驕傲。這次，我們一起留下來守護台灣的民主。」呼籲7月26日、8月23日大家出來投票同意罷免不適任的立委。

百工百業挺罷免在網路延燒，藝人阿嬌（左）也發聲力挺。（資料照）百工百業挺罷免在網路延燒，藝人阿嬌（左）也發聲力挺。（資料照）

對於「百工百業挺罷免」的海量貼文，波特王強調：「這些聲音來自各行各業、來自台灣各個角落，沒有假帳，沒有網軍，只有一個又一個勇敢站出來的台灣人！」而網紅志祺七七也在社群發聲，公開表態支持罷免，強調當天會去投票。

百工百業挺罷免在網路延燒，波特王也發聲力挺。（資料照、翻攝自網路）百工百業挺罷免在網路延燒，波特王也發聲力挺。（資料照、翻攝自網路）

「阿嬌」謝雅琳曾擔任《台灣尚青》的外景主持人，昨在社群平台力挺大罷免，她認為原本都只是默默守護自己心中的價值，「但是現主時（台語現在的意思），我們要說『罷免是愛，反共愛台』。」

曾獲台語歌王肯定的視障歌手王俊傑勇敢發聲：「我罷免我驕傲」，同樣在Threads發文：「我雙眼全忙（盲），我得過金曲獎最佳台語男演唱人」，坦言只想習慣眼睛的黑暗，不願意未來的生活也變成黑暗，「我拒絕當中國人，我只想做我最熟悉自由自在的台灣人。」

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