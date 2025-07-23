曹興誠投資零日攻擊 怨遭徐巧芯整日攻擊 杜汶澤參與大罷免高喊大成功

杜汶澤（前排左五）和鄧九雲（後排左七起）、連俞涵、Janet昨出席《零日攻擊》首映會。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Janet、杜汶澤、莊凱勛等人昨出席影集《零日攻擊》首映會，該劇描繪戰爭陰影下的台灣社會，恰巧全台大罷免將在週六舉行，移居台灣5年的杜汶澤，先前已參與過總統大選，他現居松山區，談及大罷免議題，他表示：「我們那區是徐巧芯，當然會去投票啊！」並高喊：「大罷免、大成功！」而曹興誠身為該劇投資方之一，幽默說：「戲叫《零日攻擊》，我卻被徐巧芯『整日攻擊』！」

曹興誠希望透過《零日攻擊》讓觀眾對戰爭有所警惕。（記者胡舜翔攝）

杜汶澤劇中飾演中國共產黨間諜。談及這個角色，他笑說演起來非常簡單：「你打開電視就看到了！多看電視或是看網紅就行。」他自曝愛看政論節目，尤其是劉寶傑主持的《關鍵時刻》。

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他也分享演戲經驗，提到曾問過自己喜歡的香港演員張耀揚，為何能將黑道演得如此傳神，張耀揚當時回答：「因為小時候常被黑道欺負。」並說：「幫助過你的人你會忘，欺負過你的，你一定會記得。」這段話讓杜汶澤印象深刻。他笑說：「所以這次找我演幫共產黨的人，很適合。」

至於外界有聲音質疑《零日攻擊》是「大內宣」，杜汶澤幽默回：「都還沒看就開始罵，這是世界上第一個還沒播放就有影評的電視劇。」

此外，Janet首度挑戰演出台灣女總統，她一接到劇本第一個反應就是問劇組：「確定要找我嗎？」自認ABC口音重，加上早期廣告台詞太讓人印象深刻，擔心觀眾出戲。不過導演與製作人告訴她：「只要演得好，觀眾就會被說服。」她才放下顧慮，決定接演。

為了詮釋角色，Janet認真做功課，觀賞各國女性領導人的訪問、演講及相關影集。除了角色背景，還得熟悉台詞內容，「因為我對台灣政治不熟，旁人也會解釋像是『立法院席次』的意思給我聽，甚至會拿美國的制度做對比，幫助我準備。」

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