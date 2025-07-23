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娛樂 最新消息

《喜劇天王PK金鐘戲王》李國煌跨海首拍台片 李銘順不怕搶飯碗

李國煌（左起）、黃姵嘉、李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》殺青宴，分享拍攝花絮。（記者王文麟攝）李國煌（左起）、黃姵嘉、李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》殺青宴，分享拍攝花絮。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《NO GOOD！歐吉桑》昨辦殺青宴，該片講述3位熟齡大叔瘋狂追夢的熱血故事；李銘順恭喜首拍台片的李國煌打入台灣市場，自爆不怕他搶飯碗，「看臉就知道，我們路線不同」，李國煌不甘示弱虧李銘順大牌，自信說：「我至少還能再走30年！」

李國煌透露，導演張清峰一年前聯繫自己，妙喻他開了「慧眼」，提及本來訂好3月開拍，但為等「大牌」李銘順拍電視劇，只好延到6月；兩人合作過3部作品，默契佳，常互開玩笑，李國煌再提曾在戲裡親過李銘順老婆范文芳，逼得李銘順無奈笑說：「這事講幾百遍了，他當成是一種成就。」

《NO GOOD！歐吉桑》靈感來自導演真實經驗，李國煌透露演的是導演本人，長相略勝一籌，還說和李銘順、許效舜的3人組合放在新加坡和馬來西亞都很難想像，「雖然6月的台灣很熱，但拍攝玩得很瘋，一點累的感覺都沒有。」

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