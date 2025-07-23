《人物專訪》導演讚佩德羅演技深刻有層次 新《驚奇4超人》重組漫威第一家庭

導演麥特夏克曼接受本報專訪，直說看《驚奇4超人：第一步》之前不需要多做功課，希望影迷享受其中。（漫威影業提供）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

漫威新作《驚奇4超人：第一步》讓「漫威第一家庭」正式加入漫威電影宇宙，導演麥特夏克曼接受本報專訪時透露，靈感源自他身為丈夫與父親的生活經驗，其中最困難的選角就是「驚奇先生」，最終他找來多年好友佩德羅帕斯卡演出該角色，「我們彼此認識很多年，我非常為他感到驕傲！」

新《驚奇4超人》重組漫威第一家庭 角色魅力大加分

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導演夏克曼強調選角不是單純找明星，更像在建立一個家庭，因此要讓他們看起來像是真正的兄妹、夫妻或摯友。他大讚包括佩德羅、凡妮莎柯比、喬瑟夫昆恩與艾本摩斯巴克拉克等人都是他心目中「有深度、有層次」的表演者，「而且他們充滿整體的化學反應。」

導演麥特夏克曼透露《驚奇4超人：第一步》最難的選角，就是佩德羅帕斯卡（圖）飾演的驚奇先生。（漫威影業提供）

下個月將滿50歲的夏克曼也透露，20多歲剛踏入劇場圈時就認識佩德羅，「他一直是位出色的演員，能掌握角色微妙的轉變，他現在成為這麼大牌的明星，獲得該有的肯定，真的很替他感到開心。」

該片看似漫威經典角色回歸，卻未設定在熟悉的主宇宙之中，導演夏克曼形容，電影不只重啟經典角色，也讓粉絲從零開始認識這些角色，同時擁有耳目一新視覺體驗，「這個決定不僅讓角色擁有獨立敘事空間，新觀眾也不必擔心要先惡補過去作品」。

夏克曼觀察歷代創作者如何將「個人風格」注入角色，讓4位主角既能承載當下，也能跨越60年歷史，成為永恆象徵，「這些角色既貼近時代、也歷久彌新。透過他們，我們能說出屬於當代的故事。」《驚奇4超人：第一步》今天在台上映。

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