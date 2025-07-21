池昌旭喜會台粉水啦 秀國台語棒棒的

池昌旭在台為品牌代言，態度親切圈粉。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男神池昌旭繼擔任高雄韓流盛典「KT POP」主持人後，時隔近兩個月再度來台，為代言品牌站台，並出席粉絲簽名會寵粉；他入境隨俗，大秀台語「水啦」、中文「棒棒的」，強調雖然外面下著雨，但能和粉絲見面就很開心。

池昌旭昨在粉絲簽名會前接受台媒訪問，才訪到一半，現場主持人麥克風狂發出「吱吱聲」，現場受干擾，池昌旭見狀試圖遞麥給她，暖男行為很加分。

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池昌旭比出臉頰愛心帥氣賣萌。（記者王文麟攝）

聊到出道多年，首度擔任大型活動主持人，池昌旭形容工作內容新穎，特別是要站在許多粉絲面前，覺得「緊張又新鮮」；正好這次粉絲簽名會辦在台北，池昌旭表示來過很多次（台北），大讚是相對放鬆的環境，更開心無論做什麼，粉絲都很喜歡。

池昌旭回憶上次在高雄吃火鍋、逛夜市，點名想吃雞排，也很愛大腸麵線，「只是這次行程忙碌，不曉得能否全部吃完」；此外，戲約不斷的池昌旭下半年將有Disney+新劇《操控遊戲》將播出，他表示和孫藝真、NANA主演的影集《Scandals》正在拍攝中，「相信很快能以作品和大家見面」。

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