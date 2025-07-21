王識賢李玉璽合唱《毛玻璃》 大溪重溫《神之鄉》父子情

王識賢（右）、李玉璽「父子」合體唱《毛玻璃》。

（大嵙崁情義連合提供）

〔記者李紹綾／桃園報導〕李玉璽前天受大溪普濟堂乙巳年正爐主林聖珉及大嵙崁情義連合之邀，參加「恭祝大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境圓滿」演唱會，驚喜與王識賢合體演唱《毛玻璃》，讓氣氛嗨到最高點。

兩人5年前合作影集《神之鄉》結緣，劇中飾演父子，李玉璽更為戲創作片尾曲《毛玻璃》，充滿父子情的歌曲感動無數觀眾。3年前兩人在跨年晚會首度合唱後，因各自忙碌未再同台，這次演出原本沒安排合唱，經主辦單位協調溝通才促成合體，讓李玉璽又驚又喜，為此不斷重聽歌曲熟悉歌詞，笑說：「雖然是我寫的歌，但真的很久沒唱，因為很少跟識賢哥同台，所以一直沒唱，歌詞也忘得差不多了。」

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當《毛玻璃》前奏響起，李玉璽從升降台緩緩升起並大喊「爸爸」，讓王識賢驚喜不已，兩人在零彩排的情況下，展現絕佳的「父子」默契。李玉璽表示能在大溪再度唱這首歌意義非凡，王識賢則感性說，大溪是充滿回憶的「神之鄉」。

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