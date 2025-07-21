晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鼓鼓曾在賣場打工 自糗當收銀常小凸槌

鼓鼓重返以前打工的量販店，回憶滿滿。（相信音樂提供）鼓鼓重返以前打工的量販店，回憶滿滿。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕知名連鎖超市併購量販店換新名字，「鼓鼓」呂思緯昨以前員工身份出席量販店的感恩茶會，還現場挑戰5分鐘結帳，雖然他遊刃有餘，但還是緊張到流汗，開玩笑說，自己很喜歡算錢，這也是他經手最多錢的時候。被問到會不會和老婆大元一起來逛大賣場？他大方說：「會，我們都一起來的，搞不好開幕後會在這遇到我們。」

鼓鼓（右）挑戰5分鐘結帳。（相信音樂提供）鼓鼓（右）挑戰5分鐘結帳。（相信音樂提供）

結婚快5個月，鼓鼓被問到婚後的感覺？他說：「心裡很安定，還在習慣中。」但他到現在還沒習慣開口喊出「老婆」兩個字，鼓鼓也分享：「我們去大賣場都一起，她會比較怎樣買較划算。」

前陣子F4合體引起很大迴響，鼓鼓被問到MP魔幻力量有望合體嗎？他說：「未來的事很難說。」但透露8月23日好兄弟蕭秉治在高雄巨蛋的演唱會，他個人會去支持。

回想當年站收銀台時，鼓鼓笑說沒有一天結帳金額是對的，「有時就會少一、兩塊，我也不知道為什麼。」但慶幸沒有遇過奧客。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中