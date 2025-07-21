鼓鼓曾在賣場打工 自糗當收銀常小凸槌

鼓鼓重返以前打工的量販店，回憶滿滿。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕知名連鎖超市併購量販店換新名字，「鼓鼓」呂思緯昨以前員工身份出席量販店的感恩茶會，還現場挑戰5分鐘結帳，雖然他遊刃有餘，但還是緊張到流汗，開玩笑說，自己很喜歡算錢，這也是他經手最多錢的時候。被問到會不會和老婆大元一起來逛大賣場？他大方說：「會，我們都一起來的，搞不好開幕後會在這遇到我們。」

鼓鼓（右）挑戰5分鐘結帳。（相信音樂提供）

結婚快5個月，鼓鼓被問到婚後的感覺？他說：「心裡很安定，還在習慣中。」但他到現在還沒習慣開口喊出「老婆」兩個字，鼓鼓也分享：「我們去大賣場都一起，她會比較怎樣買較划算。」

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前陣子F4合體引起很大迴響，鼓鼓被問到MP魔幻力量有望合體嗎？他說：「未來的事很難說。」但透露8月23日好兄弟蕭秉治在高雄巨蛋的演唱會，他個人會去支持。

回想當年站收銀台時，鼓鼓笑說沒有一天結帳金額是對的，「有時就會少一、兩塊，我也不知道為什麼。」但慶幸沒有遇過奧客。

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