葉天倫號召民眾投罷 邀請灣島皇后除惡臭

導演葉天倫（中）希望以快節奏歌曲《投罷》號召大家出來投票，更找來灣島皇后在MV大展魅力。（Taiwan Action提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由百位影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片，昨推出由葉天倫執導的罷免歌曲《投罷》MV，他覺得要有一首快節奏歌曲號召大家出來投票，而沒有誰比變裝皇后更適合展現如此魅力。很開心找來金曲獎得主謝銘祐創作演唱，並由台灣變裝皇后團體「灣島皇后」演出。

謝銘祐表示，好不容易挺到三階段投同意罷免這一關，要鼓勵大家出來投票，「就用第一支Taiwan Action『摒糞埽』，最簡單的說法，將31位眼中無國家、人民的爛（藍）、白立委，丟垃圾，除惡臭！一定要出來投同意罷免，否則明天就欲哭無淚，欲哭就無地哭！」

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葉天倫以虛擬棚在短時間內拍出多樣場景，長年記錄台灣民主運動的影像工作者邱萬興也將珍藏的台灣重要民主影像紀錄做為MV背景，從野百合到婚姻平權等街頭運動無役不與。葉天倫說：「我想要告訴大家，這些台灣民主曾經走過的重要歷史片段，我們都不要忘記。如果大罷免投票沒有成功，這些珍貴的紀錄都將成為歷史裡的灰燼。」

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