周杰倫揪GD豪宅賞畫 台韓天王夢幻聯動有譜

周杰倫（左）、GD在台合體，傳出兩人將有音樂上的合作。（翻攝自IG）

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〔記者廖俐惠、陳慧玲／台北報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON於小巨蛋3天的演唱會在前天落幕，昨天周杰倫曬出與GD的合影，寫著「藝術與酒是我們交流的語言」，令人期待台韓兩位天王未來的合作。

周杰倫（右）邀請GD到他的豪宅作客。（翻攝自IG）

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GD在小巨蛋開唱，周杰倫送花籃到後台，花牌寫上「GOOD SHOW！」為兩人合作埋下伏筆，昨天周杰倫邀請GD到他的豪宅作客，欣賞他收藏的畫作，也小酌美酒。網友一看天王的「夢幻聯動」直呼：「最難搶票組合出現了！」

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GD前晚現身慶功宴，脫帽向現場千名粉絲致意。（記者王文麟攝）

過去周杰倫和GD就有些交集，周杰倫曾穿過GD和運動品牌的聯名鞋，兩人也曾在巴黎時裝周見面合影。昨傳出他們將推出單曲，在音樂上有合作，不過杰威爾對此沒有回應。

GD前天深夜現身南京東路上的韓式餐廳參加慶功宴，吸引逾千名粉絲為他接風。現場不但有保鑣及店員維持秩序外，甚至連警察都出動。粉絲等了一整天終於盼到GD，不但大聲應援，尖叫聲更是一波又一波。

來台力挺GD的好友李洙赫，昨傳出與YG娛樂不續約，改與SARAM娛樂合作，將成為趙震雄、少女時代秀英的師弟。他最近在新劇《S LINE》飾演性經驗豐富的刑警，第一集就與準人妻同事偷情，導演直言：「沒有李洙赫這種神顏，角色設定會無法說服觀眾！」

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