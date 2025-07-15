胡瓜鑽石舞台前進台中 李進良幫催票

胡瓜（左）與前女婿李進良合體，氣氛不尷尬。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰、侯家瑜／台北報導〕綜藝天王胡瓜策劃的「鑽石舞台之夜」演唱會將於8月在台中中興大學惠蓀堂登場，昨天他率領演出藝人造勢，包括歐漢聲、賴慧如、曾心梅與AKB48 Team TP皆出席，前女婿李進良也現身。

丁柔安被拱約「紅唇族」合體，自謙還要調整狀態。（記者陽昕翰攝）

胡瓜表示，目前票房售出九成，反應比上次更踴躍，「票賣得快，做起來就有動力」，更預告年底有望前進彰化，明年3月計劃重返台北流行音樂中心。

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引人注目的是，胡瓜與前女婿同台現身，氣氛完全不尷尬。李進良親自回應近來媒體關注其診所的新聞事件。對於護理師不幸捲入命案一事令人遺憾，透露診所及親友已設立信託專戶，協助家屬度過難關。

還有診所被點名涉及非法儀器爭議，李進良強調清查結果皆屬合法，很感謝前妻小禎公開發文力挺。李進良透露，診所近來業績不減反增，員工與熟客更加團結，更不忘替胡瓜催票：「我也會大力支持鑽石舞台，希望年底能到彰化舉辦更多場。」

此外，近年F4世紀合體掀起回憶殺，歐漢聲被問及與羅志祥、陳顯政等人合組的「四大天王」是否可能重聚，他笑說：「如果在鑽石舞台之夜合體其實滿適合的，就看怎麼邀約了。」看來若是胡瓜出手也有機會。

丁柔安曾是女團「紅唇族」成員，是否重返舞台也成焦點。她自謙仍在調整狀態，胡瓜則笑著緩頰：「她狀況不錯啦，我是怕其他團員狀況不好。」

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