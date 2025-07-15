江蕙回鄉開唱吃得開 排隊名店獻私房菜

江蕙趁著演出空檔，也品嘗當地知名美食。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕暫時休息兩天之後，天后「二姐」江蕙今晚將再度站上高雄巨蛋開唱，她的復出得到費玉清、張學友、周杰倫、張惠妹等眾多藝人好友祝福，歌迷更是感動她對節目內容及歌單的精心安排。

江蕙也首次透露上週唱完兩場的心情，看見台下滿場熱情觀眾支持，很多歌迷都哭了，她其實也幾度差點落淚，但知道自己一哭便唱不下去，努力克制內心情緒，只想把歌唱好。

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回到家鄉高雄開唱，江蕙讓當地歌迷興奮不已，頻頻誇讚她的唱功，其中在地人氣排隊名店「老二腿庫飯」老闆是她的鐵粉，為了欣賞她的演唱會，不惜選在生意最好且最繁忙的週六特別休店，只為了能親臨現場看偶像演出。聽完演唱會內心充滿感動，大讚江蕙的好歌聲如同10年前般帶給歌迷美好與幸福感！

江蕙也不忘探索高雄美食，聽說這家腿庫飯是消夜名店，她和團隊也想品嘗，店家員工得知後說：「開心得像要過年！」除準備腿庫飯也獻上私房料理，希望用美食溫暖江蕙的胃，並說：「就像您這麼多年來用歌聲溫暖我們的心。」

此外，演唱會總導演陳鎮川特別買了瑞豐夜市知名雞排犒賞工作團隊，江蕙笑說，聞到香味真的很想吃，但為了表演只能看不能吃，希望完成演出後有機會品嘗。

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