FIFTY FIFTY秀中文發音50+50分 Keena是Labubu收藏狂

FIFTY FIFTY成員Yewon（左起）、Keena、Hana、Chanelle Moon、Athena（楊子嫻）昨一同受訪，模樣十分可愛。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團FIFTY FIFTY昨參加台灣音樂祭，成員Keena先前因故暫停活動，昨成功復工，她報平安：「整個身體狀況都OK，能夠跟成員一起站上舞台，讓我非常幸福。」

FIFTY FIFTY由Yewon、Keena、Hana、Chanelle Moon以及瑞典籍、台韓混血的Athena組成，她們學會台語的「拍謝」、「呷飽未」，還一起大喊「我愛你」。她們中文發音相當不錯，記者給予100分，呼應團體「50+50」，成員也開心拍手。

請繼續往下閱讀...

昨受訪，成員大聊自己的收藏品，其中Keena喜歡現在最夯的「Labubu」，她坦言自己大概開了20個左右的盲盒，開之前會自言自語說著「拜託拜託」，不過至今還沒開到最想要的「紅色」。記者提議她可以在台灣抽，她笑說確實有跟Yewon討論要在台灣買，雖然她以生澀中文說「我很宅」，但也甘願離開冷氣房去買心愛的Labubu。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法