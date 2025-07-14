GD台北終場累趴了 BIGBANG明年20週年 喊話該回來了

「GD」G-DRAGON在台北最終場火力全開，嗨翻現場1.2萬名粉絲。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天王「GD」G-DRAGON在小巨蛋的演唱會昨天畫下圓滿句點，3天總共吸引3.6萬人朝聖，最後一天他直接累垮在舞台上，趴著獻唱中文歌《月亮代表我的心》，並真摯對台北的粉絲們表示感謝，

GD演唱會上的雕像，象徵「過去」與「現在」。（（C）GALAXY CORPORATION提供）

如同前兩場，GD以《POWER》、《HOME SWEET HOME》開場，他以中英文夾雜表示：「好久不見！大家準備好了嗎？」他還搭配歌曲問粉絲：「Do you love me？」並用中文說：「我也愛你。」

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GD有感而發，稱最終場通常是最棒的，怎料台粉下一秒就凸槌，在演唱《CRAYON》前，GD通常會與粉絲進行「Swag Check」互動，前兩天都相當完美，怎料昨天粉絲卻頻頻出包，不但搶拍、雜音不斷，更有粉絲當場互罵「閉嘴啦」、「你才閉嘴」，最後連GD都放棄，用中文喊「沒關係啦！」直接進行下一首歌。

粉絲舉起白色雛菊手燈，跟著GD的歌曲揮動雙手。（（C）GALAXY CORPORATION提供）

在活動尾聲，全場1萬2000名粉絲獻唱《無題》成功雪恥，不但展現絕佳默契，還越唱越大聲，場面十分溫馨感人，也召喚GD出來獻唱安可，還下台繞場；其中一位粉絲寫著「你的音樂救了我」，讓GD停下腳步、定睛看了許久，粉絲的用心，GD也感受到了。

GD提到明年BIGBANG就是20週年，「我還是個男孩，我依舊沒有改變，我可以做到嗎？」台下有粉絲大喊「你可以」，GD也大聲回應「我可以」，GD還提到隊友太陽、大聲，「我們的團員在各自的旅程中，是時候該回來了！」掀起全場歡呼聲。

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