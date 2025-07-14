瞿友寧謝五月天圓夢 大元見F4合體秒淚崩

瞿友寧（前排中）看五月天演唱會，開心見到F4合體。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾、陳慧玲／台北報導〕言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天2001年因演出偶像劇《流星花園》組成F4爆紅，4人前晚暌違12年再度合體，擔任五月天演唱會嘉賓，掀起一波回憶殺。

導演瞿友寧開心喊道：「就是一個不可思議，我們就是要充滿熱血的狂。」他特地到後台與久違的F4見面，「都忍不住抱了抱，我告訴他們，F4你們4個上台，我還是感動得熱淚盈眶。」他感性表示：「五月天讓我相信沒有什麼夢想是不可能去夢的。謝謝在過程中努力給大家熱情圓夢的人。」

請繼續往下閱讀...

大元前晚也在大巨蛋現場見證F4合體重要時刻，她聽《流星雨》聽到大哭，直呼：「我的青春，我的回憶，謝謝五月天。追了那麼久也是第一次看到F4世紀合體，直接淚崩，太感動了！」吳映潔則重複看影片，想起小時候存錢預購F4專輯，「他們是我人生第一個追星記憶，謝謝五月天讓我重溫記憶中的溫度。」

周渝民的太太喻虹淵在演唱會結束後於限時動態分享F4合體獻唱的畫面，興奮喊道：「Bravo！真的合體了耶！」並附上手比愛心的貼圖，顯見對F4的合體演出相當滿意，也喚起不少青春回憶。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法