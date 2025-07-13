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娛樂 最新消息

吳宗憲感性告別12年綜藝大熱門-節目改名換時段 恐掀綜藝大戰

陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu主持《綜藝大熱門》12年，如今節目將轉型升級並改名。（資料照，記者胡舜翔攝）陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu主持《綜藝大熱門》12年，如今節目將轉型升級並改名。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲與Lulu、陳漢典主持三立《綜藝大熱門》12年，日前節目宣布將要轉型升級並改名，時段將移至周末播，昨早上完成最後一集錄製，3人皆發出收工動態，吳宗憲則喊話：「離別是相聚的開始！」

Lulu（左）、陳漢典昨錄製最後一集，曬收工合照。（翻攝自臉書）Lulu（左）、陳漢典昨錄製最後一集，曬收工合照。（翻攝自臉書）

吳宗憲昨在清晨6點錄完最後一集《綜藝大熱門》，他謝謝觀眾一路支持：「沒有你們就不會有我們」，Lulu則發出與陳漢典的收工合照感性表示：「謝謝《綜藝大熱門》，我生命中最棒的一枚徽章。」

《綜藝大熱門》未來節目名稱將改為《超級大熱門》，若移至周末播出節目，將面對對打白冰冰、胡瓜、康康等人局面，至於確切時段，吳宗憲說還要看製作單位的安排。

至於接下來會不會有空檔休息，吳宗憲表示之後只會更忙，也笑說：「我這一輩子從來沒有搭上飛機，去到任何一個地方，然後是為了休假的」，而他之前透露7、8月會有新工廠，他也說接下來會投入在別的跑道上，「很快就會看到我公司的新產品推動。到時候一起來共襄盛舉。」

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