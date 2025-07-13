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五月天密謀兩年促F4合體 大巨蛋狂下流星雨 言承旭感動想哭

F4合體勾起青春回憶，團員也直呼感動。（相信音樂提供）F4合體勾起青春回憶，團員也直呼感動。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「陪你去看流星雨...」，昨晚大巨蛋響起《流星雨》歌聲，屋頂也降下流星雨，《流星花園》4帥偶像F4回來了，相隔12年再次合體，五月天阿信說：「花了整整兩年時間，排除萬難促成，歷史性的畫面，我們9人合照，是最值得在社群炫耀的照片！」言承旭則感動到想哭。

五月天完成大巨蛋8場演唱會，阿信（中）激動說是歷史一刻。（相信音樂提供）五月天完成大巨蛋8場演唱會，阿信（中）激動說是歷史一刻。（相信音樂提供）

五月天昨晚在大巨蛋舉行「回到那一天」最終場演唱會，阿信激動說：「我們完成8場32萬人演唱會，這歷史的一刻，有點感動。」另外阿信提到，青春回憶不能沒有《流星花園》，特別介紹F4出場，全場4萬歌迷興奮尖叫，解散16年，而且12年沒有合體的F4高唱《流星雨》，為演唱會帶來最高潮。

五月天促成F4相隔12年合體，阿信和他們感動相擁。（相信音樂提供）五月天促成F4相隔12年合體，阿信和他們感動相擁。（相信音樂提供）

據了解，五月天想找F4合體當嘉賓已密謀兩年，但彼此都很忙，因此昨晚能完成這任務非常艱辛，五月天1999出道，F4主演的《流星花園》則是在2001大紅，千禧年前後超人氣的兩團首度合體，粉絲都驚呼是「世紀合體」！

言承旭感性說：「好像在作夢，沒想到會站在五月天舞台上，謝謝五月天，好厲害，4人聚在台上， 一輩子不敢想像的，五月天給我們力量，站在台上回憶青春。」看到言承旭哽咽，仔仔說： 「想哭了嗎？你哭啊。」阿信則說：「青春永遠不會消失，只要你肯相信，今天就讓你看到最美的一座花園，來自《流星花園》。」

仔仔說這是他第一次看五月天演唱會，「我很感動！」他說自己雖是五迷，但個性比較怕生，趁著當嘉賓首度來五月天演唱會，笑說在台上「空氣比較清新」。

朱孝天之前直播說沒人聯絡他談F4合體，今晚解釋原因：「鬆了一口氣，這陣子一直在裝傻，說我和他們不熟，現在終於不用再裝傻了。」他也是第一次看五月天演唱會，直誇：「氣氛真好，每首歌都大合唱。」

吳建豪則說：「能在這裡度過美好夜晚，謝謝五月天給機會，很不簡單，最主要是感恩。」F4除了唱《流星雨》，阿信笑說：「來都來了！」再拱他們一起合唱《笑忘歌》。

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