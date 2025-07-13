「男神收割機」結婚了 Maggie Q多年圈外好友變老公

Maggie Q（右）親曝已和圈外男友柯提斯麥阮結婚，雖未透露是在何時完婚，但大讚老公體貼又善良。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕46歲的華裔女星Maggie Q目前旅居美國，近日登上知名脫口秀《Live with Kelly & Mark》時，驚喜公開早已與基金投資主管、越裔美籍的柯提斯麥阮結婚。她表示兩人已結縭多年，但沒有透露實際登記年份，不過兩人過去早已多次一同現身公開活動。

Maggie Q最早於2022年5月和柯提斯一同出席活動，當時便大方認愛，她透露兩人是多年好友，一開始只是欣賞對方，如今攜手邁入婚姻，更開心秀出鑽戒，臉上滿是幸福，並表示：「我覺得他非常慷慨、體貼、善良，是我認識的人中最棒的之一。」

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過去緋聞不斷的Maggie Q曾受封「男神收割機」，曾與吳彥祖交往，也和陳冠希傳緋聞，吳彥祖曾坦言一度因分手陷入憂鬱，甚至哭到睡著。2014年，她和金球戲王狄倫麥德摩交往3個月後秘密訂婚，最終於2019年和平分手、結束婚約。

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