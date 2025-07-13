湯姆霍蘭德開心合作真大師 拍攝《奧德賽》是此生最棒工作

湯姆霍蘭德正在拍攝克里斯多夫諾蘭執導新片《奧德賽》，先前被捕捉到拍攝現場相當開心。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕「蜘蛛人」湯姆霍蘭德參與演出金獎大導克里斯多夫諾蘭執導的史詩新片《奧德賽》，近日接受《GQ Sports》專訪時表示，拍攝該片毫無疑問是他「此生最棒的工作」，更形容這部電影將會是「前所未見的獨特作品！」

湯姆在片中飾演麥特戴蒙兒子，也和安海瑟薇對戲，他表示：「麥特戴蒙一直是我心中的英雄，安海瑟薇也是。所以能和他們同場演戲，向他們學習，甚至成為朋友，這是我無法想像的好工作。」他對自己的表現非常自豪，更說每天帶著明確的目標和動力去工作，「真的非常感謝克里斯給了我這個機會。」

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導演克里斯多夫諾蘭（中）在《奧德賽》片場指導滿臉鬍鬚、打著赤膊的麥特戴蒙（左）。（達志影像）

湯姆也提到和諾蘭及諾蘭的製片妻子艾瑪合作真的非常棒，「我從沒見過有人能像他們那樣工作，他們之所以是業界最強，真的是有原因的。能近距離見證這一切、成為這個過程的一部分，並與一位真正的大師合作、向他學習，這是我有過的最佳經歷。」《奧德賽》將於2026年7月17日在台上映。

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