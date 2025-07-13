（粉絲注意）有籃球場的地方 長腿吸血鬼CP就可能出現

Joss（左）、Gawin身材高大又有男人味，受訪時親和力十足。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國BL夯劇《噬血欲情》的雙男主角Joss、Gawin今下午3點半在新莊舉行粉絲見面會，兩人昨日受訪前已先品嘗牛肉麵，還想吃刈包、焢肉飯等美食，期間Joss更自爆家裡有「芒果田」，打趣說：「如果台灣芒果好吃，就不推薦大家來了！」

《噬血欲情》以吸血鬼題材為主題受到歡迎，「吸血鬼CP」Joss與Gawin很感謝台粉的支持，他們對此都很驕傲，很滿意Joss要吸血Gawin的重頭戲，Gawin感謝Joss的陪伴，「演員沒有說一定要跟誰合作，但跟Joss一起很開心，相處之後對彼此更熟悉、信任對方，跟他合作我覺得很幸運。」

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Gawin雖然有186公分的身高，平常都是鶴立雞群，但在遇到189公分的Joss之後，他笑說「我第一次體會到仰頭看人」的感覺。他們都非常喜歡籃球，Joss受訪時下著雨，他希望有機會能在台北打球，記者推薦他可以到新生高架橋下打籃球，他笑說有籃球場的地方，或許就能看到他。

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