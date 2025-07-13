GD預告BIGBANG明年合體登台 KAI秀六塊腹肌人魚線Hot翻北流

「GD」G-DRAGON昨在小巨蛋開唱，狂吸1.2萬粉絲朝聖。（ （C） GALAXY CORPORATION提供）

〔記者蕭方綺、廖俐惠、實習記者黃珮涵／台北報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON昨在台北小巨蛋舉行第二場「Übermensch」世界巡迴演唱會，1.2萬張票完售。GD以一身彩虹玫瑰外套華麗登場，熱力演唱《POWER》、《HOME SWEET HOME》等人氣歌曲，並以中文向現場粉絲親切打招呼：「大家好，我很好。」他開心的說看見粉絲們手上的雛菊手燈，這朵花非常漂亮、令人驚艷。

GD站在雛菊主題升降舞台上亮相，掀起現場一波高潮。（ （C） GALAXY CORPORATION提供）

GD提到第一天演出是個美妙又有趣的夜晚，「今晚會怎樣我還不知道，不過讓我們拭目以待，讓它變得更精彩吧！」隨即號召粉絲用尖叫聲證明對他的愛，瞬間引爆全場熱情。接著他俏皮反問：「只有這樣？」逗得尖叫聲更上一層樓。他一邊拿毛巾擦汗，一邊靜靜聽著這片熱烈歡呼，最後笑著說：「差不多，到目前為止都很不錯。」模樣相當可愛。

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GD的演唱會視覺效果強烈。（ （C） GALAXY CORPORATION提供）

GD接連帶來《TOO BAD》、《DRAMA》等經典歌曲，氣氛熱烈。他隨後坐在舞台上與粉絲閒聊，還用中文親切發問：「你們開心嗎？真的嗎？」當台下粉絲大聲喊出「我愛你」時，他露出滿意微笑。

★李洙赫挺好友 拿雛菊手燈自拍

聊到未來計畫時，他說BIGBANG明年計畫來台合體，比出射箭的手勢還大喊：「大BANG！」後來發現不能這樣以中英文交雜來翻譯團名，才用英文解釋明年BIGBANG就要20週年，希望粉絲一起響應回歸活動。

另外，李洙赫特地來台力挺好友，他開場前拿著雛菊手燈在VIP包廂自拍被粉絲發現，引發場內萬人瘋狂尖叫，讓他害羞的趕緊躲回包廂。

KAI（中）展現性感舞姿，現場氣氛超級火熱。（讀者提供）

★KAI暌違6年來台 性感狂撩台粉

EXO的舞王KAI昨則在北流開唱，這是他暌違6年來台，展現他獨有的性感魅力。他前天聽台粉說「歐巴在台灣可以脫」，KAI大方曬出健壯的六塊腹肌、人魚線，讓人看得臉紅心跳，掀起一波波高潮。

KAI脫了，曬出六塊肌、人魚線。（讀者提供）

上次來台已經是2019年，KAI服完兵役後展開個人巡迴演唱會，開場就俏皮用中文詢問「想我嗎」，並大讚台粉太過熱情，「妳們很棒，就是要這樣！希望今天能成為永遠不會忘記的回憶。」他也不忘提醒粉絲，用眼睛、手機看演唱會的同時，也不要忘了尖叫聲。

KAI在演唱會上表演了EXO及個人的經典組曲共20首，他透露從今年9月起就要馬不停蹄的工作，希望大家為他大喊「KAI油」（KAI+油），全場近4000名台粉的大喊，成功讓KAI獲得能量。

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